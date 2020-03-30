Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

КИЕВ. 30 марта. УНН. Доработанный государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает ряд изменений, в частности, на борьбу с коронавирусом выделяется более 97 млрд грн, и вводится предельное ограничение по зарплатам топ-чиновников. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.