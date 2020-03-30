Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56758 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79913 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78606 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102207 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102373 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105761 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130844 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

Бюджет-2020: какие изменения предусматриваются

Киев  •  УНН

 • 16291 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Доработанный государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает ряд изменений, в частности, на борьбу с коронавирусом выделяется более 97 млрд грн, и вводится предельное ограничение по зарплатам топ-чиновников. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“В доработанном проекте мы учли предложения народных депутатов на заседании с председателями фракций и групп. Среди них: было решено ввести пороговое ограничение для начислений топ-чиновников и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат на период карантина, пересмотрено финансирование Национального общественного телевидения Украины”, — написал Шмыгаль.

Кроме того, предусматриваются следующие изменения:

  • дополнительно выделено 300 млн грн (1,5 млрд грн) для погашения задолженности вещателя перед “Евроньюс”;
  • увеличены расходы на Государственное агентство инфраструктуры на 100 млн грн (3,2 млрд грн)
  • увеличено финансовую поддержку Малой академии наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).

“В целом проект претерпел немало изменений, что свидетельствует о слаженные действия власти. Фонд борьбы с COVID-19 на этом этапе составляет 97,05 млрд грн. Однако мы находимся в режиме непрерывной коммуникации с нашими международными партнерами и финансовыми организациями, за счет поддержки которых планируем увеличить Фонд. Отмечу, что распоряжаться средствами Фонда Кабмин будет совместно с комитетом ВР по вопросам бюджета”, — добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, по яки сегодня планируют голосовать в Раде, предусматривает 97,1 млрд грн на борьбу с коронавирусом.

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