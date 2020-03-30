Бюджет-2020: які зміни передбачаються

“У доопрацьованому проекті ми врахували пропозиції народних депутатів на засіданні з головами фракцій та груп. Серед них: було вирішено ввести граничне обмеження для нарахувань топчиновників і членів наглядових рад на рівні 10 мінімальних зарплат на період карантину, переглянуто фінансування Національного суспільного телебачення України”, — написав Шмигаль.

Окрім того, передбачаються наступні зміни:



додатково виділено 300 млн грн (1,5 млрд грн) для погашення заборгованості мовника перед “Євроньюз”;



збільшено витрати на Державне агентство інфраструктури на 100 млн грн (3,2 млрд грн);



збільшено фінансову підтримку Малої академії наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).



“Загалом проєкт зазнав чимало змін, що свідчить про злагоджені дії влади. Фонд боротьби з COVID-19 на цьому етапі становить 97,05 млрд грн. Проте ми перебуваємо в режимі безперервної комунікації з нашими міжнародними партнерами та фінансовими організаціями, за рахунок підтримки яких плануємо збільшити Фонд. Відзначу, що розпоряджатися коштами Фонду Кабмін буде спільно з комітетом ВР з питань бюджету”, — додав Шмигаль.

Як повідомляв УНН раніше, бюджет надзвичайної ситуації в умовах пандемії, за яки сьогодні планують голосувати в Раді, передбачає 97,1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом.