Шмигаль розповів, якими будуть головні зміни до Бюджету-2020

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Бюджет надзвичайної ситуації в умовах пандемії, за яки сьогодні планують голосувати в Раді, передбачає 97,1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом. Про це заявив на погоджувальній раді Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Бюджет, який ми сформували, це бюджет надзвичайної ситуації в умовах пандемії та непростої ситуації в світовій економіці. В нас є кілька принципових позицій”, — наголосив Шмигаль.

Відтак, він назвав принципові позиції:

  • жодна гривня не буде вилучена з бюджету армії і військових,
  • гранична межа зарплат всім посадовцям обмежуватиметься 10 мінімальними заробітними платами,
  • на 700 млн грн скоротити видатки на відрядження посадовців,

“Мета ухвалення цих непопулярних змін — збільшення фінансування всіх тих, хто на передовій у боротьбі з коронавірусом... Загальна сума коштів по боротьбі з коронавірусом складе 97,1 млрд грн”, — додав Шмигаль.

За його словами, субвенції регіонам залишать на дороги, медицину та освіту.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.

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