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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79070 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93833 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101135 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100509 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108130 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95283 просмотра

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5 марта, 08:58 • 104023 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131263 просмотра

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Шмыгаль рассказал, какими будут главные изменения в бюджет-2020

Шмыгаль рассказал, какими будут главные изменения в бюджет-2020

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, по яки сегодня планируют голосовать в Раде, предусматривает 97,1 млрд грн на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил на согласительном совете Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Бюджет, который мы сформировали, это бюджет чрезвычайной ситуации в условиях пандемии и непростой ситуации в мировой экономике. У нас есть несколько принципиальных позиций”, — подчеркнул Шмыгаль.

В следствии, он назвал принципиальные позиции:

  • ни одна гривня не будет удалена с бюджета армии и военных,
  • предел зарплат всем чиновникам будет ограничиваться 10 минимальными зарплатами,
  • на 700 млн грн сократить расходы на командировки чиновников,

“Цель принятия этих непопулярных изменений — увеличение финансирования всех тех, кто на передовой в борьбе с коронавирусом... Общая сумма средств по борьбе с коронавируса составит 97,1 млрд грн”, — добавил Шмыгаль.

По его словам, субвенции регионам оставят на дороги, медицину и образование.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

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