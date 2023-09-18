Был найден возле гаражей: появились новые детали смерти экс-главы Херсонской ОВА Лагуты

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“13 сентября к нам обратилась жена об исчезновении мужа (Геннадия Лагуты - ред.) жителя Херсонщины. А 16 сентября его нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе столицы. Следователи внесли статью 115 УКУ с пометкой "самоубийство". Сейчас идет расследование, собираются детали, опрашиваются свидетели и мы ожидаем результаты экспертизы”. - сообщила Юлия Гирдвилис.

Напомним

Ранее сообщалось, что бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута умер в ночь на 17 сентября в одной из киевских больниц. В феврале СБУ сообщила ему о подозрении в мошенничестве и подделке документов.