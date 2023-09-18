Був знайдений біля гаражів: зʼявились нові деталі смерті ексочільника Херсонської ОВА Лагути

Цитата

“13 вересня до нас звернулася дружина про зникнення чоловіка (Геннадія Лагути - ред.) мешканця Херсонщини. А 16 вересня його знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі столиці. Слідчі внесли статтю 115 ККУ з приміткою "самогубство". Зараз йде розслідування, збираються деталі, опитуються свідки і ми очікуємо результати експертизи”. - повідомила Юлія Гірдвіліс.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута помер у ніч на 17 вересня в одній з київських лікарень. В лютому СБУ повідомила його про підозру у шахрайстві і підробленні документів.