Бустером за сутки привились больше, чем первой дозой вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 15 миллионов человек, бустерную дозу вакцины - 636 тысяч человек. При этом в целом сделали почти 31,4 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 65 тысяч, причем бустером больше, чем первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки 17 февраля в Украине 65 089 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу - 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу - 19 119 человек", - говорится в сообщении.
Детали
От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 649 483 человека, получили две дозы - 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу - 25 841 человек, бустерную дозу - 636 201 человек.
Всего проведено 31 383 042 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.