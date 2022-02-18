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Бустером за добу щепилися більше, ніж першою дозою вакцини від COVID-19

Бустером за добу щепилися більше, ніж першою дозою вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 16085 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 15 мільйонів людей, бустерну дозу вакцини - 636 тисяч осіб. При цьому загалом зробили майже 31,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 65 тисяч, при чому бустером більше, ніж першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"За добу 17 лютого в Україні 65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина.

Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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