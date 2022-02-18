Бустером за добу щепилися більше, ніж першою дозою вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 15 мільйонів людей, бустерну дозу вакцини - 636 тисяч осіб. При цьому загалом зробили майже 31,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 65 тисяч, при чому бустером більше, ніж першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата:
"За добу 17 лютого в Україні 65 089 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина.
Загалом проведено 31 383 042 щеплення.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.
13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.
22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.
На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.