Бустером за добу щепилися більше, ніж першою дозою вакцини від COVID-19

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 15 мільйонів людей, бустерну дозу вакцини - 636 тисяч осіб. При цьому загалом зробили майже 31,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 65 тисяч, при чому бустером більше, ніж першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.