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Буславець анонсировала новый этап сотрудничества в энергетике с Данией

Буславець анонсировала новый этап сотрудничества в энергетике с Данией

Киев  •  УНН

 • 13489 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вчера состоялась встреча, посвященная развитию Программы украинско-датского энергетического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

В ней приняли участие первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславець, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине Олег Егберг Миккельсен, директор Датского энергетического агентства Кристофер Ботзау.

Участники обсудили приоритетные темы для продолжения сотрудничества в рамках Украинско-Датского энергетического центра, очередной этап которого начнется в апреле 2021 года.

Так для Украины важен опыт и рекомендации датских экспертов по планированию и регулированию резервов, балансировке энергосистемы. Особенно — в условиях стремительного роста возобновляемой энергетики и обеспечения устойчивости энергосистемы в контексте интеграции в европейские системы ENTSO-E, что является приоритетом для Украины.

Энергетический прогноз (Energy Outlook) уже на стадии разработки. Минэнерго поддерживает эту инициативу Датского энергетического агентства и ожидает первые результаты данного исследования, которые будут учтены при обновлении Энергетической стратегии Украины. Предварительно исследования будут представлены в экспертной среде и для широкой общественности.

Еще одно перспективное направление сотрудничества — разработка онлайн-платформы, которая позволит автоматизировать систему управления присоединением субъектов энергетики к электрическим сетям. Она позволит потенциальному инвестору быстро и удобно оценить возможность присоединения, определить объемы капиталовложений и оценить риски присоединения.

Оффшорная ветровая энергетика также является сферой совместной заинтересованности, ведь Дания является лидером в этой области, а Украина имеет значительный потенциал для строительства ветровых электростанций в Черном море. Планируется исследовать этот вопрос в комплексе с потенциальным производством “зеленого” водорода, для которого может быть использована энергия оффшорных ВЭС.

Кроме того, Минэнерго совместно с датской компанией Vestas уже работает над созданием интерактивного ветрового атласа Украины, который поможет Министерству эффективнее формировать квоты поддержки, увеличить их объем и корректно определять приоритетные места для строительства ветроэлектростанций. Инвесторы, в свою очередь, получат действенный инструмент для планирования развития собственных проектов.

Обсуждались также перспективы сотрудничества в планировании развития возобновляемой энергетики, в сфере водородной энергетики и реализации “зеленого” перехода. Традиционной уже стало сотрудничество в сфере энергоэффективности.

Украинские Национальные Новости

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