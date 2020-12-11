Буславець анонсувала новий етап співпраці в енергетиці з Данією

У ній взяли участь перша заступниця Міністра енергетики України Ольга Буславець, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Оле Егберг Міккельсен, Директор Данського енергетичного агентства Крістофер Ботзау.

Учасники обговорили пріоритетні теми для продовження співробітництва в рамках Українсько-Данського енергетичного центру, черговий етап якого розпочнеться у квітні 2021 року.

Так для України є важливим досвід та рекомендації данських експертів щодо планування й регулювання резервів, балансування енергосистеми. Особливо — в умовах стрімкого зростання відновлюваної енергетики та забезпечення стійкості енергосистеми в контексті інтеграції до європейських систем ENTSO-E, що є пріоритетом для України.

Енергетичний прогноз (Energy Outlook) вже на стадії розроблення. Міненерго підтримує цю ініціативу Данського енергетичного агентства та очікує на перші результати даного дослідження, які будуть враховані під час оновлення Енергетичної стратегії України. Попередньо дослідження буде представлено в експертному середовищі та для широкого загалу.

Ще один перспективний напрям співпраці — розроблення онлайн-платформи, яка дозволить автоматизувати систему управління приєднанням суб’єктів енергетики до електричних мереж. Вона дасть змогу потенційному інвестору швидко та зручно оцінити можливість приєднання, визначити обсяги капіталовкладень та оцінити ризики приєднання.

Офшорна вітрова енергетика також є сферою спільної зацікавленості, адже Данія є лідером у цій галузі, а Україна має значний потенціал для спорудження вітрових електростанцій у Чорному морі. Планується досліджувати це питання у комплексі із потенційним виробництвом “зеленого” водню, для якого може бути використана енергія офшорних ВЕС.

Крім того, Міненерго спільно з данською компанією Vestas вже працює над створенням інтерактивного вітрового атласу України, який допоможе Міністерству ефективніше формувати квоти підтримки, збільшити їх обсяг та коректно визначати пріоритетні місця для будівництва вітроелектростанцій. Інвестори, в свою чергу, отримають дієвий інструмент для планування розвитку власних проєктів.

Обговорювались також перспективи співпраці у плануванні розвитку відновлюваної енергетики, у сфері водневої енергетики та реалізації “зеленого” переходу. Традиційною вже стала співпраця у сфері енергоефективності.