Бунт на корабле: Коленька Лукашенко на выпускной одел синий костюм, его спутница – в желтом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Внебрачный сын самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко 17-летний Николай, которого пользователи сети зовут Коленькой, вместе со спутницей пришел на выпускной в традиционных цветах украинского флага, пишет УНН.
Детали
Так, на фотографиях, которые распространяются в сети, можно узнать лукашенко-младшего в праздничном костюме синего цвета. Девушка, стоящая рядом с ним – выбрала ярко желтое платье.
Пользователи соцсети Twitter активно обсуждают выбор нарядов школьников и предполагают, что это некий «бунт» со стороны наследника российского диктатора против помощи последнего россии в агрессии против Украины.
В смысле, типа бунт на корабле усатого диктатора Лукашенко? Сыночек Коленька на выпуской вечер пришёл в синем костюме и стал рядом с одноклассницей одетой в жёлтое платье. Получилась пара в цветах флага Украины. pic.twitter.com/XNKApKYl6e— Оливия (@olivia88877) June 13, 2022
-Мои родители вне политики, поэтому не надевай на ужин свои майки с гербами и лозунгами
-Да, конечно pic.twitter.com/y5ywnANHxn
При этом стоит отметить, что подборка цветов на выпускном вряд ли является фейком или монтажом – кадры с празднования показывали на белорусском телевидении, а также российские пропагандистские СМИ.
Ранее
Как писал УНН, ранее самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко удивил свой генералитет, расхвалив Вооруженные силы Украины.