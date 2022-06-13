Бунт на кораблі: Колінька Лукашенко на випускний одягнув синій костюм, його супутниця – у жовтому

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Так, на фотографіях, що розповсюджуються в мережі, можна впізнати лукашенка-молодшого у святковому костюмі синього кольору. Дівчина, що стоїть поряд з ним, вибрала яскраво жовту сукню.

Користувачі соцмережі Twitter активно обговорюють вибір нарядів школярів і припускають, що це якийсь «бунт» з боку спадкоємця російського диктатора проти допомоги останнього росії в агресії проти України.

У сенсі типу бунт на кораблі вусатого диктатора Лукашенка? Синочок Коленька на випускний вечір прийшов у синьому костюмі і став поруч із однокласницею одягненою у жовту сукню. Вийшла пара у кольорах прапора України.

В смысле, типа бунт на корабле усатого диктатора Лукашенко? Сыночек Коленька на выпуской вечер пришёл в синем костюме и стал рядом с одноклассницей одетой в жёлтое платье. Получилась пара в цветах флага Украины. pic.twitter.com/XNKApKYl6e

— Оливия (@olivia88877) June 13, 2022

-Мои родители вне политики, поэтому не надевай на ужин свои майки с гербами и лозунгами

-Да, конечно pic.twitter.com/y5ywnANHxn

При цьому варто зазначити, що добірка кольорів на випускному навряд чи є фейком або монтажем – кадри зі святкування показували на білоруському телебаченні, а також російські пропагандистські ЗМІ.

Раніше

Як писав УНН, раніше самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко здивував свій генералітет, розхваливши Збройні сили України.