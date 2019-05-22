Бухгалтер "Укрпочты" украла более миллиона гривен

Досудебное расследование установило, что подозреваемая с октября 2010 года по сентябрь 2017 года, используя программное обеспечение для проведения безналичных расчетов по банковским операциям АО "Ощадбанк" "КлиентБанк", которое было установлено на ее персональном рабочем компьютере, перечисляла со счетов ОАО "Укрпочта" на расчетные счета, которые принадлежали ей и ее близким родственникам, денежные средства в различных суммах, которыми в дальнейшем распоряжалась по своему усмотрению.

За это время бухгалтер присвоила и растратила более 1,2 млн грн, которые принадлежали ОАО "Укрпочта".

Злоумышленница долгое время скрывалась от органов предварительного расследования, в связи с чем была объявлена в розыск. Сейчас гражданку задержали, ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 150 000 грн.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН сообщал, что оператора "Укрпочты" будут судить за фиктивные платежи на 120 тыс. грн.