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7 марта, 15:45 • 75844 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111465 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137663 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144621 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130128 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

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Бухгалтер "Укрпочты" украла более миллиона гривен

Бухгалтер "Укрпочты" украла более миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 13011 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Бывший главный бухгалтер одного из региональных центров почтовой связи "Укрпочты" разворовала более миллиона гривен с предприятия. Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, совершеных повторно, а именно в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, и арестована. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Досудебное расследование установило, что подозреваемая с октября 2010 года по сентябрь 2017 года, используя программное обеспечение для проведения безналичных расчетов по банковским операциям АО "Ощадбанк" "КлиентБанк", которое было установлено на ее персональном рабочем компьютере, перечисляла со счетов ОАО "Укрпочта" на расчетные счета, которые принадлежали ей и ее близким родственникам, денежные средства в различных суммах, которыми в дальнейшем распоряжалась по своему усмотрению.

За это время бухгалтер присвоила и растратила более 1,2 млн грн, которые принадлежали ОАО "Укрпочта".

Злоумышленница долгое время скрывалась от органов предварительного расследования, в связи с чем была объявлена в розыск. Сейчас гражданку задержали, ей сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 150 000 грн.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН сообщал, что оператора "Укрпочты" будут судить за фиктивные платежи на 120 тыс. грн.

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