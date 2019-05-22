Бухгалтер "Укрпошти" вкрала більше мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Колишній головний бухгалтер одного з регіональних Центрів поштового зв’язку "Укрпошти" розкрала більше мільйона гривень з підприємства. Наразі жінці повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, вчинених повторно, а саме у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, і арештовано. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
Досудове розслідування встановило, що підозрювана з жовтня 2010 року по вересень 2017 року, використовуючи програмне забезпечення для проведення безготівкових розрахунків по банківським операціям АТ "Ощадбанк" "КлієнтБанк", що було встановлено на її персональному робочому комп’ютері, перераховувала з рахунків ПАТ "Укрпошта" на розрахункові рахунки, які належали їй та її близьким родичам, грошові кошти в різних сумах, якими в подальшому розпоряджалася на власний розсуд.
За цей час бухгалтер привласнила та розтратила понад 1,2 млн грн, які належали ПАТ "Укрпошта".
Зловмисниця довгий час переховувалась від органів досудового розслідування, у зв’язку з чим її було оголошено у розшук. Наразі громадянку затримано, їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 150 000 грн.
Досудове розслідування триває.
Раніше УНН повідомляв, що оператора "Укрпошти" судитимуть за фіктивні платежі на 120 тис. грн.