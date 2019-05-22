Бухгалтер "Укрпошти" вкрала більше мільйона гривень

КИЇВ. 22 травня. УНН. Колишній головний бухгалтер одного з регіональних Центрів поштового зв’язку "Укрпошти" розкрала більше мільйона гривень з підприємства. Наразі жінці повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, вчинених повторно, а саме у привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, і арештовано. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.