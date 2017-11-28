Буффону вручили приз лучшему футболисту Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Милане состоялась торжественная церемонии "Gran Gala del Calcio" на которой вручили индивидуальные награды итальянской Серии А по итогам сезона 2016/17 годов, сообщает УНН со ссылкой на Football Italia.
В главной номинации лучший игрок чемпионата торжествовал неизменный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.
Наставником сезона в итальянском чемпионате избран коуча "Наполи" Маурисио Сарре.
Команда года Серии А имеет следующий вид: Буффон - Дани Алвес, Бонуччи, Кулибали, Алекс Сандро - Найингголан, Пьянич, Гамшик - Мартинес, Игуаин, Дибала.
Напомним, что Буффон попал в символическую сборную года ФИФА.