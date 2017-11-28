Буффону вручили приз лучшему футболисту Серии А

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 6359 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 4265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 23206 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 37836 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104418 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112052 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133693 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107176 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108635 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113282 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Буффону вручили приз лучшему футболисту Серии А

Буффону вручили приз лучшему футболисту Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Милане состоялась торжественная церемонии "Gran Gala del Calcio" на которой вручили индивидуальные награды итальянской Серии А по итогам сезона 2016/17 годов, сообщает УНН со ссылкой на Football Italia.

В главной номинации лучший игрок чемпионата торжествовал неизменный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Наставником сезона в итальянском чемпионате избран коуча "Наполи" Маурисио Сарре.

Команда года Серии А имеет следующий вид: Буффон - Дани Алвес, Бонуччи, Кулибали, Алекс Сандро - Найингголан, Пьянич, Гамшик - Мартинес, Игуаин, Дибала.

Напомним, что Буффон попал в символическую сборную года ФИФА.

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