Буффону вручили приз найкращому футболістові Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Мілані відбулася урочиста церемонії "Gran Gala del Calcio" на якій вручили індивідуальні нагороди італійської Серії А за підсумками сезону 2016/17 років, повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.
В головній номінації кращий гравець чемпіонату тріумфував незмінний голкіпер "Ювентуса"Джанлуїджі Буффон.
Наставником сезону в італійському чемпіонаті обрано коуча "Наполі" Маурісіо Саррі.
Команда року Серії А має наступний вигляд: Буффон - Дані Алвес, Бонуччі, Кулібалі, Алекс Сандро - Найінгголан, П'янич, Гамшик - Мертенс, Ігуаїн, Дібала.
Нагадаємо, що Буффон потрапив до символічної збірної року ФІФА.