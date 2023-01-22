Будут проверки: в Минобороны отреагировали на информацию по закупкам продуктов для военных

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«Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг. Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

«Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период», - отмечается в сообщении.

Минобороны заявляет, что исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции.

«По эпизодам, которые приобретают общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания так же будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность в соответствии с законом. Более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания комитета, ориентировочно – в понедельник», - информирует Минобороны.

Дополнение

Минобороны закрыло все потребности по зимней форме. Формируются резервы летней.