Будуть перевірки: у Міноборони відреагували на інформацію щодо закупівель продуктів для військових

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«Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі – у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг. Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

«Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період», - зазначається в повідомленні.

Міноборони заявляє, що сповідує принцип нульової толерантності до корупції.

«Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно з законом. Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання еомітету, орієнтовно – у понеділок», - інформує Міноборони.

Доповнення

Міноборони закрило всі потреби по зимовій формі. Формуються резерви літньої.