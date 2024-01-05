Будут говорить об Израиле: госсекретарь США Блинкен прибыл на переговоры в Турцию

Сегодня, 5 января, в Стамбул прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.

Детали

Самолет с госсекретарем и его делегацией приземлился в аэропорту Стамбула в 19:10 по местному времени.

В аэропорту Блинкена встретились глава отдела политических дел США Япрак Балкан, посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный консул США в Стамбуле Джули Иаде, глава гражданской администрации аэропорта Стамбула Илкер Хактанкачмаз и другие официальные лица.

Дополнение

Предварительно госсекретарь США встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в субботу, чтобы обсудить атаки Израиля на сектор Газа, региональные вопросы и двусторонние отношения.

Напомним,

Турция во вторник объявила о задержании 33 человек, подозреваемых в планировании похищений и шпионаже в пользу израильской разведывательной службы Мосад

Турция просит США сдержать обещания по продаже F-16 - Reuters