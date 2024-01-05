Будут говорить об Израиле: госсекретарь США Блинкен прибыл на переговоры в Турцию
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Стамбул для переговоров, в том числе для обсуждения действий Израиля в Газе и двусторонних отношений между США и Турцией.
Военно-патриотические лицеи для детей раненых или погибших военных от МВД
Украина планирует открыть патриотические лицеи для детей погибших или раненых воинов, начиная с одного в 2024 году и еще два в 2025 году, предлагая им поддержку и образовательные возможности.
Генштаб: более полусотни атак отразили украинские защитники в пятницу
Вооруженные силы Украины отбили многочисленные вражеские атаки и понесли жертвы среди гражданского населения в результате российских ударов и обстрелов в разных регионах.
За год по меньшей мере 20 человек утонули в Тисе, пытаясь незаконно пересечь границу Украины
По меньшей мере 20 человек утонули в реке Тиса во время попыток пересечь украинско-румынскую границу в прошлом году. Пограничники предостерегают от опасных переходов.
Днепропетровщина: россияне ударили ракетами по Криворожью и атаковали дронами и артиллерией Никопольщину
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и применили беспилотники и артиллерию по Никополю, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв.
НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого
Рассмотрение дела по составленному НАПК протоколу будет осуществлять Шевченковский районный суд города Киева.
В Австралии нашли самого большого самца самого ядовитого паука в мире
Самый большой в мире самец сиднейского паука-воронки, найденный в Австралии, поможет производить противоядие.
Дело "Киевгумы": суд избрал меру пресечения основателю компании, торговавшей с рф
Основателя "Киевгумы" Антона Кравца арестовали на 60 суток без права внесения залога за поставки товаров военного назначения в Россию.
В Данию прибыли первые норвежские истребители F-16, на которых будут учиться украинские пилоты
Норвежские самолеты F-16 прибыли в Данию для подготовки пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
ракетный удар по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу на Херсонщине, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.