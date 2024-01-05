Говоритимуть про Ізраїль: держсекретар США Блінкен прибув на переговори до Туреччини
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен прибув до Стамбулу для переговорів, в тому числі для обговорення дій Ізраїлю в Газі та двосторонніх відносин між США та Туреччиною.
Сьогодні, 5 січня, до Стамбулу прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.
Деталі
Літак із держсекретарем та його делегацією приземлився в аеропорту Стамбула о 19:10 за місцевим часом.
В аеропорту Блінкена зустрілися голова відділу політичних справ США Япрак Балкан, посол США в Анкарі Джеффрі Флейк, генеральний консул США в Стамбулі Джулі Іаде, голова цивільної адміністрації аеропорту Стамбула Ілкер Хактанкачмаз та інші офіційні особи.
Доповнення
Попередньо держсекретар США зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у суботу, щоб обговорити атаки Ізраїлю на сектор Гази, регіональні питання та двосторонні відносини.
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