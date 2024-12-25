Будьте начеку, размещайте важные вещи во внутренних карманах: полиция рассказала, как не стать жертвой карманников

Воры действуют в местах с большим скоплением людей, пользуясь хаосом и теснотой. Патрульная полиция рассказывает о ключевых факторах, которые помогут уберечься от карманников.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Будьте внимательны в местах с большим скоплением людей, ведь именно там карманники чаще всего действуют. Также правоохранители советуют следующее:

Всегда держите сумку или рюкзак перед собой, а не на спине или боку.

Избегайте демонстрации кошелька, денег или других ценных вещей в людных местах.

Носите только ту сумму денег, которая вам нужна на данный момент.

Размещайте важные вещи - документы, ключи, телефоны - во внутренних карманах или поясных сумках.

Обращайте внимание на людей, которые пытаются отвлечь вас вопросами или действиями. Часто это часть тактики воров.

Не носите пин-код от банковской карты вместе с ней и не записывайте его на телефоне.

Если в транспорте или на улице кто-то ведет себя подозрительно или слишком близко подходит, будьте начеку.

Если нуждаетесь в помощи полиции, обращайтесь по номеру 102 или 112.

Напомним,

Патрульная полиция Украины подготовила советы для водителей как не стать жертвой автоугонщиков.

С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров