Будни оккупантов в Энергодаре: рашисты обворовывают дома, предприятия и храмы - Орлов

Цитата

«Мародерству подвергаются квартиры, жильцы которых временно выехали. Приусадебные дома вблизи города. Причем некоторые владельцы в это время находятся именно в Энергодаре, и когда в выходные приезжают на дачи, получают большой сюрприз от «спасителей-освободителей». На днях оккупанты один за другим взламывали гаражи в гаражных кооперативах. Залезли и на территорию православного храма в Энергодаре. Мародерствуют на частных и коммунальных предприятиях. Забирают машины, скутеры и мотоциклы. Выносят и грузят в заранее подогнанные «Уралы» все, что видят: бытовую технику, посуду, мебель, сантехнику, запасные части для авто, даже не гнушаются воровать подержанную одежду», - написал глава города.

Детали

По его информации, если попытаться применить логику захватчиков, то они сейчас мародерствуют на объявленных «российскими» территориях, грабят тех же людей, которых якобы пришли «освобождать».

«То есть, очевидно всем, что это не армия, а бандформирование, главная цель которого - украсть как можно больше и убежать. Единственное, что оккупантам реально понадобится - это большие полиэтиленовые пакеты. Вот этого добра нам не жалко. Берите побольше. Вам они точно нужны», - добавил Орлов.

Дополнение

российские войска обстреляли промышленную зону Энергодара Запорожской области – предварительно, попали в одну из подстанций, часть города без света.