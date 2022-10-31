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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Будні окупантів в Енергодарі: рашисти обкрадають будинки, підприємства та храми - Орлов

Будні окупантів в Енергодарі: рашисти обкрадають будинки, підприємства та храми - Орлов

Київ • УНН

 • 237732 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські окупанти у тимчасово захопленому Енергодарі, що в Запорізькій області, вдаються до мародерства. Вони обкрадають квартири, присадибні будинки, гаражні кооперативи, підприємства і навіть храми. Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує УНН.

Цитата

«Мародерства зазнають квартири, мешканці яких тимчасово виїхали. Присадибні будинки поблизу міста. Причому деякі власники в цей час перебувають саме в Енергодарі, і коли у вихідні приїздять на дачі, отримують великий сюрприз від «рятівників-визволителів». Днями окупанти один за одним взламували гаражі в гаражних кооперативах. Залізли і на територію православного храму в Енергодарі. Мародерствують на приватних та комунальних підприємствах. Забирають автівки, скутери та мотоцикли. Виносять і вантажать у заздалегідь підігнані «Урали» все, що бачать: побутову техніку, посуд, меблі, сантехніку, запасні частини для авто, навіть не гнушаються красти вживаний одяг», - написав очільник міста.

Деталі

За його інформацією, якщо спробувати застосувати логіку загарбників, то вони зараз мародерять на оголошених «російськими» територіях, грабують тих же людей, яких нібито прийшли «звільняти».

«Тобто, очевидно всім, що це не армія, а бандформування, головна мета якого - вкрасти якомога більше та втікти. Єдине, що окупантам реально знадобиться - це великі поліетиленові пакети. Ось цього добра нам не шкода. Беріть побільше. Вам вони точно потрібні», - додав Орлов.

Доповнення

російські війська обстріляли промислову зону Енергодара Запорізької області – попередньо, влучили в одну з підстанцій, частина міста без світла.

Українські Національні Новини

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