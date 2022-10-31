Будні окупантів в Енергодарі: рашисти обкрадають будинки, підприємства та храми - Орлов

Цитата

«Мародерства зазнають квартири, мешканці яких тимчасово виїхали. Присадибні будинки поблизу міста. Причому деякі власники в цей час перебувають саме в Енергодарі, і коли у вихідні приїздять на дачі, отримують великий сюрприз від «рятівників-визволителів». Днями окупанти один за одним взламували гаражі в гаражних кооперативах. Залізли і на територію православного храму в Енергодарі. Мародерствують на приватних та комунальних підприємствах. Забирають автівки, скутери та мотоцикли. Виносять і вантажать у заздалегідь підігнані «Урали» все, що бачать: побутову техніку, посуд, меблі, сантехніку, запасні частини для авто, навіть не гнушаються красти вживаний одяг», - написав очільник міста.

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За його інформацією, якщо спробувати застосувати логіку загарбників, то вони зараз мародерять на оголошених «російськими» територіях, грабують тих же людей, яких нібито прийшли «звільняти».

«Тобто, очевидно всім, що це не армія, а бандформування, головна мета якого - вкрасти якомога більше та втікти. Єдине, що окупантам реально знадобиться - це великі поліетиленові пакети. Ось цього добра нам не шкода. Беріть побільше. Вам вони точно потрібні», - додав Орлов.

Доповнення

російські війська обстріляли промислову зону Енергодара Запорізької області – попередньо, влучили в одну з підстанцій, частина міста без світла.