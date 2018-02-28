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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63136 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Строительство нового корпуса института Амосова обойдется в более чем 2,8 млрд гривен

Строительство нового корпуса института Амосова обойдется в более чем 2,8 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 47288 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство утвердило проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

Отметим, продолжительность строительства составит 37,5 месяцев и обойдется в 2,837 млрд грн.

Проект является составной частью государственного инвестиционного проекта “Строительство лечебно-реабилитационного корпуса государственного учреждения “Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Национальной академии медицинских наук Украины”, отобранного Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов.

Институт имени Николая Амосова проводит около 30% от общего количества сложных операций на сердце и магистральных сосудах, проводимых в Украине.

Напомним, первый новый корпус детской больницы “Охматдет” сможет принять пациентов уже в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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