Строительство нового корпуса института Амосова обойдется в более чем 2,8 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство утвердило проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
Отметим, продолжительность строительства составит 37,5 месяцев и обойдется в 2,837 млрд грн.
Проект является составной частью государственного инвестиционного проекта “Строительство лечебно-реабилитационного корпуса государственного учреждения “Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Национальной академии медицинских наук Украины”, отобранного Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов.
Институт имени Николая Амосова проводит около 30% от общего количества сложных операций на сердце и магистральных сосудах, проводимых в Украине.
Напомним, первый новый корпус детской больницы “Охматдет” сможет принять пациентов уже в 2018 году.