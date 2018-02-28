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Будівництво нового корпусу інституту Амосова обійдеться у понад 2,8 млрд гривень

Київ • УНН

 • 47289 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд затвердив проект будівництва нового корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.

Зазначимо, тривалість будівництва складе 37,5 місяців та коштуватиме 2,837 млрд грн.

Проект є складовою державного інвестиційного проекту “Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Національної академії медичних наук України”, відібраного Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів.

Інститут імені Миколи Амосова проводить близько 30% від загальної кількості складних операцій на серці та магістральних судинах, що проводяться в Україні.

Нагадаємо, перший новий корпус дитячої лікарні "Охматдит" зможе прийняти пацієнтів вже в 2018 році.

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