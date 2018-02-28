Строительство на Батыевой Горе в Киеве незаконно - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Прокуратура Киева требует через суд возврата в собственность столичной общине захваченного земельного участка в экологическом комплексе Батыева Гора, на которой начато строительство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Киевская местная прокуратура № 9 в судебном порядке требует вернуть в пользование общины столицы земельный участок, находящийся на территории Соломенского ландшафтного парка и является частью экологического комплекса Батыевой Горы, на которой предприниматель начал незаконное строительство здания", - говорится в сообщении.
Установлено, что на участке площадью 0,0872 га и стоимостью почти 2 млн грн, которая расположена на ул. Раздельная, 1а в г.Киеве, без каких-либо разрешительных документов осуществляется строительство объекта неопределенного назначения.
Несмотря на то, что указанная земля относится к территории зеленых насаждений и расположена в охранной зоне воздушных линий электропередач, проверка обнаружила на участке строительные материалы и недостроенную двухэтажную постройку. Кроме того, сам участок огражден забором и охраняется.
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Поскольку земельный участок является частью экологического комплекса Батыевой Горы и находится на территории Соломенского ландшафтного парка, который является аутентичным естественным ландшафтом Киева и подпадает под действие норм Европейской ландшафтной конвенции, любое строительство на ней строго запрещено. Кроме того, в соответствии с действующими градостроительными регламентами использовать данную территорию можно только для повседневного отдыха населения.
Несмотря на грубое нарушение законодательства, Киевская местная прокуратура № 9 обратилась в Соломенский райсуд с требованием обязать предпринимателя вернуть столичной общине земельный участок, приведя ее в надлежащее состояние путем сноса самовольно построенного сооружения.
Кроме того, по факту нарушения имущественных прав и интересов общины Киева расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины.