Будівництво на Батиєвій Горі у Києві незаконне - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прокуратура Києва вимагатиме через суд повернення у власність столичній громаді само захопленої земельної ділянки в екологічному комплексі Батиєва Гора, на якій розпочато будівництво. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 9 у судовому порядку вимагає повернути у користування громади столиці земельну ділянку, що знаходиться на території Солом’янського ландшафтного парку та є частиною екологічного комплексу Батиєвої Гори, на якій підприємець розпочав незаконне зведення будівлі”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що на ділянці площею 0,0872 га та вартістю майже 2 млн грн, яка розташована на вул. Роздільна,1а у м. Києві, без будь-яких дозвільних документів здійснюється будівництво об’єкту невизначеного призначення.
Не зважаючи на те, що вказана земля належить до території зелених насаджень та розташована в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, перевірка виявила на ділянці будівельні матеріали та недобудовану двоповерхову споруду. Крім того, сама ділянка огороджена парканом та охороняється.
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Оскільки, земельна ділянка є частиною екологічного комплексу Батиєвої Гори та знаходиться на території Солом’янського ландшафтного парку, який є автентичним природнім ландшафтом Києва й підпадає під дію норм Європейської ландшафтної конвенції, будь-яке будівництво на ній суворо заборонено. Крім того, відповідно до чинних містобудівних регламентів використовувати дану територію можливо лише для повсякденного відпочинку населення.
Зважаючи на грубе порушення законодавства, Київська місцева прокуратура № 9 звернулась до Солом’янського райсуду з вимогою зобов’язати підприємця повернути столичній громаді земельну ділянку, привівши її в належний стан шляхом знесення самочинно збудованої споруди.
Крім того, за фактом порушення майнових прав та інтересів громади Києва розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.