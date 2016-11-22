Строительство дамбы на Северо-Крымском канале планируют завершить в этом году

"Раньше (до оккупации Крыма - ред.) в Крым подавалась вода и создавался подпор и пользователи имели возможность брать воду. Сегодня мы в Крым воду не подаем, и если перегородки нет, вода будет идти в Крым. В 2014 году мы построили временную перегородку из мешков, но вы понимаете, что такое временное сооружение, построенное из мешков ", - рассказал корреспонденту УНН Г.Бузиян.

По словам Г.Бузияна, если не перегорадить канал, то возникнут проблемы с обеспечением водой производителей сельскохозяйственной продукции Херсонской области.

Сейчас финансирование строительства из бюджета не началось, поэтому оно ведется за счет подрядчиков.

"Документы утверждены, мы надеемся, что до конца недели получим все средства - 11 млн 600 тыс. грн", - отметил Г.Бузиян.

В целом бюджет строительства - 15 млн 640 тыс. грн.

"Мы делим этот объект на две части. Первая - это "тело" дамбы, которое при любых погодных условиях мы должны закончить до 1 января 2017 года. С тем, чтобы быть готовыми принять воду, - могут быть осадки. Что касается облицовки и строительства сооружений, что не влияют на работу дамбы, - это уже вторая часть ", - прокомментировал Г.Бузиян.

Как ранее сообщал УНН, почти 400 тыс. га крымских земель , что орошаются, потеряют свое плодородие из-за отсутствия днепровской воды.