Будівництво дамби на Північно-Кримському каналі планують завершити цьогоріч

“Раніше (до окупації Криму — ред.) в Крим подавалася вода і створювався підпір, і користувачі мали можливість брати воду. Сьогодні ми в Крим воду не подаємо, і якщо перегородки немає, вода буде йти в Крим. У 2014 році ми побудували тимчасову перегородку з мішків, але ви розумієте, що таке тимчасова споруда, побудована з мішків”, — розповів кореспонденту УНН Г.Бузіян.

За словами Г.Бузіяна, якщо не перегородити канал, то виникнуть проблеми з забезпеченням водою виробників сільськогосподарської продукції Херсонщини.

Наразі фінансування будівництва з бюджету не розпочалось, тож воно ведеться за рахунок підрядників.

“Документи затверджені, ми сподіваємося, що до кінця тижня отримаємо всі кошти — 11 млн 600 тис. грн” — зазначив Г.Бузіян.

Загалом бюджет будівництва — 15 млн 640 тис. грн.

“Ми ділимо цей об’єкт на дві частини. Перша — це „тіло“ дамби, яке за будь-яких погодних умов ми повинні закінчити до 1 січня 2017 року. З тим, щоб бути готовими прийняти воду, — можуть бути опади. Що стосується облицювання і будівництва споруд, які не впливають на роботу дамби, — це вже друга частина”, — прокоментував Г.Бузіян.

Як раніше повідомляв УНН, майже 400 тис. га кримських земель, що зрошуються, втратять свою родючість через відсутність дніпровської води.