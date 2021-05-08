Здание ВР "заминировал" 55-летний хулиган. Ему сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Мужчине, который 5 мая "заминировал" здание Верховной Рады, сообщили о подозрении. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киева.
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"... сообщено о подозрении мужчине по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в здании, которое обеспечивает деятельность органа державной власти (ч. 2 ст. 259 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Так, 5 мая 2021 года в 22:45, по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания Верховной Рады Украины, которая расположена на ул. М. Грушевского, 5.
Во время проверки указанного сообщения взрывоопасных предметов или веществ специалисты не обнаружили.
По результатам следственных (розыскных) мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность "минера". Им оказался 55-летний уроженец Сумской области, который совершил ложное сообщение о заминировании здания из хулиганских побуждений.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве.
Добавим
Киев накрыла новая масштабная волна минирований. Правоохранители ищут взрывчатку в аэропорту "Киев", а также в ряде медучреждений.
Как сообщал УНН, в начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.