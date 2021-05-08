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Масштабна хвиля мінувань у столиці: вибухівку шукають в аепропорту "Київ" та низці медзакладів

Київ • УНН

 • 19253 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Київ накрила нова масштабна хвиля мінувань. Правоохоронці шукають вибухівку в аеропорту "Київ", а також у низці медустанов, передає УНН із посиланням на повідомлення столичної поліції.

Деталі

За даними правоохоронців, сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту “Київ” та ряду медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Додамо

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо

Учора, 7 травня, у Києві поліцейські перевіряли інформацію про замінування торгових центрів та майже всіх станцій метро. Вибухівку не знайшли.

Як повідомляв УНН, на початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

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