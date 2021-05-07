Чергова хвиля мінувань у Києві: вибухівку шукають у ТЦ та майже на всіх станціях метро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів та майже всіх станцій метро. Про це у коментарі УНН розповіла прессекретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.
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“На електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування низки об’єктів: торгових центрів та станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи “мінера”.
У коментарі журналісту УНН прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва розповіла, що мова йде про замінування майже всіх станцій метро.
“(Мова йде — ред.) про майже всі станції метрополітену”, — сказала Зубрєва.
У поліції зазначається, що події належним чином зареєстрована в Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація.
Доповнення
В столиці невідомий повідомив про “замінування” універмагу “Україна”.
Окрім того, надходила інформація про замінування Голосіївського районного суду та підприємства на вулиці Великій Васильківській.
На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.