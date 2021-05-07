Очередная волна минирований в Киеве: взрывчатку ищут в ТЦ и почти на всех станциях метро

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и многих станций метро. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

Цитата

"На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направленные на установление лица "минера".

В комментарии журналисту УНН пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева рассказала, что речь идет о заминировании многих станций метро.

"(Речь идет - ред.) о почти всех станциях метрополитена", - сказала Зубрева.

В полиции отмечается, что события должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.

Дополнение

В столице неизвестный сообщил о "заминировании" универмага "Украина".

Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

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