Очередная волна минирований в Киеве: взрывчатку ищут в ТЦ и почти на всех станциях метро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и многих станций метро. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.
Цитата
"На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направленные на установление лица "минера".
В комментарии журналисту УНН пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева рассказала, что речь идет о заминировании многих станций метро.
"(Речь идет - ред.) о почти всех станциях метрополитена", - сказала Зубрева.
В полиции отмечается, что события должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.
Дополнение
В столице неизвестный сообщил о "заминировании" универмага "Украина".
Кроме того, поступала информация о заминировании Голосеевского районного суда и предприятия на улице Большой Васильковской.
В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.