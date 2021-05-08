Масштабная волна минирований в столице: взрывчатку ищут в аепропорту "Киев" и ряде медучреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Киев накрыла новая масштабная волна минирований. Правоохранители ищут взрывчатку в аэропорту "Киев", а также в ряде медучреждений, передает УНН со ссылкой на сообщение столичной полиции.
Детали
По данным правоохранителей, сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании аэропорта "Киев" и ряда медицинских учреждений, расположенных на территории столицы. Для проверки этой информации на место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб.
Работники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.
Добавим
События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан в районных управлениях полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
Напомним
Вчера, 7 мая, в Киеве полицейские проверяли информацию о минировании торговых центров и многих станций метро. Взрывчатку не нашли.
Как сообщал УНН, в начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.