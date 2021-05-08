Будівлю ВР "замінував" 55-річний хуліган. Йому повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Чоловіку, який 5 травня “замінував” будівлю Верховної Ради, повідомили про підозру. Про це УНН повідомили у прокуратурі Києва.
Цитата
“... повідомлено про підозру чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органу державноі влади (ч. 2 ст. 259 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 5 травня 2021 року о 22:45, на спецлінію “102” зателефонував невідомий та повідомив про замінування будівлі Верховної ради України, яка розташована на вул. М. Грушевського, 5.
Під час перевірки вказаного повідомлення вибухонебезпечних предметів чи речовин спеціалісти не виявили.
За результатами слідчих (розшукових) заходів працівникам поліції вдалося встановити особу “мінера”. Ним виявився 55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві.
Додамо
Київ накрила нова масштабна хвиля мінувань. Правоохоронці шукають вибухівку в аеропорту “Київ”, а також у низці медустанов.
Як повідомляв УНН, на початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.