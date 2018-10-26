Строители столицы выполнили с начала года работ на более чем 19,5 млрд грн

В частности, жилых домов было построено на 9,015 млрд гривен, что составляет 106,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нежилых - на 9,239 млрд грн (94,3% от объемов 2017 года). При этом инженерных сооружений было построено на сумму 5,324 млрд грн, что составляет всего 80,3% от объемов прошлого года.

Лидером в строительных работах за 9 месяцев стали Голосеевский (3,519 млрд грн или 18% от общегородского объема), Печерский (3,415 млрд грн или 17,4%) и Дарницкий районы (2,696 млрд грн или 13,8%).

Меньше всего строительных работ был проведен в Подольском (0,572 млрд грн или 2,9%) и Деснянском районах (0,488 млрд грн или 2,5%).

Напомним, строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. В то же время эксперты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления - президент ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Для этого, как считает Игорь Кушнир, необходимо сделать несколько важных шагов.

"Во-первых, "обнулить" декларации. Во-вторых, укрепить ипотеку. В-третьих, обеспечить нормальный доход. Для иностранных вложений - упростить бумажную волокиту и количество процедур, дать понимание возврата прибыли", - отметил глава "Киевгорстроя" и добавил, что в итоге страна не только получит решение жилищной проблемы и снижение связанного с этим напряжения среди населения, но и спрос на продукцию большинства отраслей промышленности, повышение уровня занятости, наполненный бюджет и стабильно растущую экономику.