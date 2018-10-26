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Будівельники столиці виконали з початку року робіт на понад 19,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Підприємствами Києва у січні-вересні 2018 року виконано будівельних робіт на суму 19,579 млрд грн, що становить 95,2% від виконаних робіт за аналогічний період 2017 року, передає УНН з посиланням на інформацію Головного управління статистики в Києві.

Зокрема, житлових будинків було побудовано на 9,015 млрд гривень, що становить 106,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а нежитлових – на 9,239 млрд грн (94,3% від обсягів 2017 року). При цьому інженерних споруд було побудовано на суму 5,324 млрд грн, що становить всього 80,3% від обсягів минулого року.

Лідером у будівельних роботах за 9 місяців стали Голосіївський (3,519 млрд грн або 18% від загальноміського обсягу), Печерський (3,415 млрд грн або 17,4%) та Дарницький райони (2,696 млрд грн або 13,8%).

Найменше будівельних робіт було проведено в Подільському (0,572 млрд грн або 2,9%) і Деснянському районах (0,488 млрд грн або 2,5%).

Нагадаємо, будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. Водночас експерти вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління - президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Для цього, як вважає Ігор Кушнір, необхідно зробити кілька важливих кроків.

"По-перше, "обнулити" декларації. По-друге, зміцнити іпотеку. По-третє, забезпечити нормальний дохід. Для іноземних вкладень - спростити паперову тяганину і кількість процедур, дати розуміння повернення прибутку", – зазначив очільник "Київміськбуду" і додав, що у підсумку країна не лише отримає вирішення житлової проблеми і зниження пов’язаної з цим напруги серед населення, а й попит на продукцію більшості галузей промисловості, підвищення рівня зайнятості, наповнений бюджет і стабільно зростаючу економіку.

Українські Національні Новини

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