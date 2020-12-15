“Будівельник” разорвал контракт с украинским центровым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Столичный БК “Будивельник” сообщил о расторжении соглашения с украинским центровым Сергеем Загребе. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.
Клуб и игрок прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
В текущем сезоне Загреб сыграл 7 матчей в Суперлиге киевлян. Набирал 3,3 очка и 1,6 подбора в среднем за поединок.
Сейчас “Будівельник” занимает 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины — 4 победы в девяти матчах.
Напомним, что действующий чемпион Украины вышел в четвертьфинал Кубка страны по баскетболу.