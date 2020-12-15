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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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“Будівельник” разорвал контракт с украинским центровым

Киев • УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Столичный БК “Будивельник” сообщил о расторжении соглашения с украинским центровым Сергеем Загребе. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.

“Будівельник” разорвал контракт с украинским центровым

Клуб и игрок прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

В текущем сезоне Загреб сыграл 7 матчей в Суперлиге киевлян. Набирал 3,3 очка и 1,6 подбора в среднем за поединок.

Сейчас “Будівельник” занимает 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины — 4 победы в девяти матчах.

Напомним, что действующий чемпион Украины вышел в четвертьфинал Кубка страны по баскетболу.

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