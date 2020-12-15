“Будівельник” розірвав контракт із українським центровим

Клуб та гравець припинили співпрацю з взаємною згодою.

Поточного сезону Загреба зіграв 7 матчів у Суперлізі за киян. Набирав 3,3 очка та 1,6 підбирання в середньому за поєдинок.

Наразі “Будівельник” посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України — 4 перемоги в дев’яти матчах.

Нагадаємо, що чинний чемпіон України вийшов у чвертьфінал Кубка країни з баскетболу.