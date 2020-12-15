“Будівельник” розірвав контракт із українським центровим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Столичний БК “Будівельник” повідомив про розірвання угоди з українським центровим Сергієм Загребою. Про це інформує сайт ФБУ, передає УНН.
Клуб та гравець припинили співпрацю з взаємною згодою.
Поточного сезону Загреба зіграв 7 матчів у Суперлізі за киян. Набирав 3,3 очка та 1,6 підбирання в середньому за поєдинок.
Наразі “Будівельник” посідає 11-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України — 4 перемоги в дев’яти матчах.
Нагадаємо, що чинний чемпіон України вийшов у чвертьфінал Кубка країни з баскетболу.