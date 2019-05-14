Дом общества взаимного кредита в центре Одессы через суд вернули общине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Через суд общине возвращено здание-памятник архитектуры в центре Одессы, Дом Одесского общества взаимного кредита, стоимостью почти 360 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"Так, суд удовлетворил иск прокуроров в интересах государства в лице Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации к ответчику - банковскому учреждению", - говорится в сообщении.
В иске прокуратура требовала расторгнуть охранно-арендный договор между управлением ОГА и банком, а также освободить и вернуть областной общине памятник архитектуры.
"Поскольку банк длительное время не выполнял условия договора и не платил средства в областной бюджет за аренду помещения, образовалась значительная задолженность. Дом Одесского общества взаимного кредита по ул. Пушкинская, 10, построенный в начале XX в. известным архитектором А. Бернардацци", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре также сообщили, что площадь этажного здания-памятники градостроительства и архитектуры местного значения составляет почти 3200 кв. м, а стоимость составляет около 360 млн грн.
Сейчас дом вернули владельцу. Об этом вынесено постановление об окончании исполнительного производства.
Напомним, в Днепропетровской области через суд предприятие вернуло общине стадион стоимостью 3,2 млн грн.