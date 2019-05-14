Будинок товариства взаємного кредиту у центрі Одеси через суд повернули громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Через суд громаді повернуто будівлю-пам’ятку архітектури у центрі Одеси, Будинок Одеського товариства взаємного кредиту, вартістю майже 360 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, передає УНН.
"Так, господарський суд задовольнив позов прокурорів в інтересах держави в особі Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації до відповідача – банківської установи", - йдеться в повідомленні.
У позові прокуратура вимагала розірвати охоронно-орендний договір між управлінням ОДА та банком, а також звільнити та повернути обласній громаді пам’ятку архітектури.
"Оскільки банк тривалий час не виконував умови договору та не сплачував кошти до обласного бюджету за оренду приміщення, утворилась значна заборгованість. Будинок Одеського товариства взаємного кредиту по вул. Пушкінська, 10, зведений на початку XX ст. відомим архітектором О. Бернардацці", - зазначили у відомстві.
У прокуратурі також повідомили, що площа поверхової будівлі-пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення становить майже 3200 кв. м, а вартість складає близько 360 млн грн.
Наразі будинок повернули власнику. Про це винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області через суд підприємство повернуло громаді стадіон вартістю 3,2 млн грн.