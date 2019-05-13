Дом вспыхнул из-за свечи, пострадал школьник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Тернопольской области 10-летний мальчик пострадал в результате пожара в частном доме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.
Как сообщается, 12 мая в 7:35 произошел пожар в жилом здании в селе Юськовцы Лановецкого района.
Огонь повредил пол размером 20 кв.м, облицовку стен и потолка, два стула и ковер. Предполагаемая причина происшествия - возгорание от свечи.
В результате пожара госпитализирован 10-летний мальчик.
От огня спасен дом.
Напомним, в Киеве ночью горел жилой дом.