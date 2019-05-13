Будинок спалахнув через свічку, постраждав школяр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Тернопільщині 10-річний хлопчик постраждав внаслідок пожежі у приватному будинку, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС області.
Як повідомляється, 12 травня о 07:35 виникла пожежа в житловій будівлі у селі Юськівці Лановецького району.
Вогонь пошкодив підлогу розміром 20 м.кв, облицювання стін та стелі, два стільці та килим. Ймовірна причина виникнення події - займання від свічки.
Внаслідок пожежі госпіталізовано 10-річного хлопчика.
Від вогню врятовано будинок.
Нагадаємо, у Києві вночі палав житловий будинок.