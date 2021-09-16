Дом мексиканского наркобарона Эль Чапо разыграли в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Национальная лотерея Мексики разыграла здание бывшего наркобарона Хоакина Гусмана, больше известного как Эль Чапо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yahoo News.
Детали
Дом, расположенный в мексиканском городе Кульякан штата Синалоа, был среди 20 конфискованных домов,которые разыграли в лотерею.
Номер выигрышного билета был 1438619, но личность нового владельца дома держат в секрете.
Цель розыгрыша заключалась в том, чтобы превратить "обременительную недвижимость с высокими эксплуатационными затратами" в "ощутимую пользу для общества".
Полученные от лотереи деньги власть Мексики планирует передать спортсменам, которые в этом году участвовали в Олимпийских и Паралимпийских Играх в Токио.
Добавим
Мексиканский наркобарон Эль Чапо (Хоакин Гусман) — лидер крупнейшего наркокартеля Синалоа, который занимался контрабандой наркотиков в США.
Находясь в розыске, в 2014 году Гусман сбежал через подземную дренажную систему своего дома. Однако через шесть дней его нашли и задержали.
В 2015 году накробарон сбежал из тюрьмы, но в январе 2016 года его поймали и снова арестовали.
Эль Чапо стал первым членом наркокартеля, над которым состоялся суд, потому что другие признавали себя виновными. Процесс над мексиканцем начался в ноябре 2018 года. Учитывая длинный перечень преступлений, в частности убийства, всем присяжным предоставили охрану. Сам судебный процесс провели с усиленными мерами безопасности.