Будинок мексиканського наркобарона Ель Чапо розіграли в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національна лотерея Мексики розіграла будинок колишнього наркобарона Хоакіна Гусмана, більше відомого як Ель Чапо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yahoo News.
Деталі
Будинок, який розташований у мексиканському місті Кульякан штату Сіналоа, був серед 20 конфіскованих будинків, які розіграли в лотерею.
Номер виграшного квитка був 1 438 619, але особистість нового власника будинку тримають у секреті.
Мета розіграшу полягала в тому, щоб перетворити "обтяжливу нерухомість із високими експлуатаційними витратами" у "відчутну користь для суспільства".
Отримані від лотереї гроші влада Мексики планує передати спортсменам, які цього року брали участь в Олімпійських та Паралімпійських Іграх у Токіо.
Додамо
Мексиканський наркобарон Ель Чапо (Хоакін Гусман) — лідер найбільшого наркокартелю Сіналоа, який займався контрабандою наркотиків до США.
Перебуваючи в розшуку, 2014 року Гусман утік через підземну дренажну систему свого будинку. Проте за шість днів його знайшли та затримали.
2015 року накробарон утік із в’язниці, проте у січні 2016 року його зловили та знову заарештували.
Ель Чапо став першим членом наркокартелю, над яким відбувся суд, тому що інші визнавали себе винними. Процес над мексиканцем розпочався у листопаді 2018 року. Зважаючи на довгий перелік злочинів, зокрема убивства, усім присяжним надали охорону. Сам судовий процес провели з посиленими заходами безпеки.