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Будинок мексиканського наркобарона Ель Чапо розіграли в лотерею

Будинок мексиканського наркобарона Ель Чапо розіграли в лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Національна лотерея Мексики розіграла будинок колишнього наркобарона Хоакіна Гусмана, більше відомого як Ель Чапо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yahoo News.

Деталі

Будинок, який розташований у мексиканському місті Кульякан штату Сіналоа, був серед 20 конфіскованих будинків, які розіграли в лотерею. 

Номер виграшного квитка був 1 438 619, але особистість нового власника будинку тримають у секреті.

Мета розіграшу полягала в тому, щоб перетворити "обтяжливу нерухомість із високими експлуатаційними витратами" у "відчутну користь для суспільства".

Отримані від лотереї гроші влада Мексики планує передати  спортсменам, які цього року брали участь в Олімпійських та Паралімпійських Іграх у Токіо.

Додамо

Мексиканський наркобарон Ель Чапо (Хоакін Гусман) — лідер найбільшого наркокартелю Сіналоа, який займався контрабандою наркотиків до США.

Перебуваючи в розшуку, 2014 року Гусман утік через підземну дренажну систему свого будинку. Проте за шість днів його знайшли та затримали.

2015 року накробарон утік із в’язниці, проте у січні 2016 року його зловили та знову заарештували.

Ель Чапо став першим членом наркокартелю, над яким відбувся суд, тому що інші визнавали себе винними. Процес над мексиканцем розпочався у листопаді 2018 року. Зважаючи на довгий перелік злочинів, зокрема убивства, усім присяжним надали охорону. Сам судовий процес провели з посиленими заходами безпеки.

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