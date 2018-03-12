Дом Поляковой, в котором протекает крыша, находится в ведении Госуправделами

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 29759 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44523 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49118 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99585 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89274 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103330 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110327 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116951 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122336 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133692 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 116553 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 101224 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 92385 просмотра
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 51093 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 58166 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 58166 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 99578 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 116553 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 184198 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 217646 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 30580 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 92385 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 101224 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 107965 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 195647 просмотра
Актуальное
Дом Поляковой, в котором протекает крыша, находится в ведении Госуправделами

Дом Поляковой, в котором протекает крыша, находится в ведении Госуправделами

Киев  •  УНН

 • 7272 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала видеоролик, в котором она жалуется на текущую крышу – ее якобы отказывается ремонтировать ЖЭК, ссылаясь на отсутствие денег, передает УНН со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Подчеркнем, что, по данным редакции, дом Поляковой находится на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, и, таким образом, не входит в сферу ответственности столичной администрации.

"У меня в очередной раз течет крыша. К кому обращаться: к Кличко, к Порошенко? Потому что ЖЭК не работает, ничего не происходит. Обращаюсь в ЖЭК, меня посылают к чертовой матери уже 10 лет подряд, у них нету денег!" – написала певица.

Стоит отметить, что поскольку дом находится в ведении Госуправделами, Поляковой стоило бы направить свои жалобы в Администрацию Президента.

В своем видео артистка также рассказала, что из-за текущей крыши ей приходится постоянно переделывать ремонт.

"Каждый год я делаю в этой квартире ремонт, и каждый год я получаю одну и ту же хрень. Вот этот грибок, потеки, вот это все течет. Посмотрите на масштаб этого всего. Еще раз напоминаю – я летом делала ремонт. Посмотрите, что здесь творится. Чтобы сделать ремонт в этой квартире мне нужно примерно 200 тыс. долларов", – отметила Оля Полякова.

Также в ролике певица позволила себе нецензурно выразиться в адрес киевлян.

"Дорогие жильцы моего дома, хорошие вы люди, конечно. Вам повесили объявление – уберите машины, чтобы можно было почистить снег. Но ваши машины так и стоят. Так будьте готовы, что сегодня их разобьют, потому что вы пи...сы", – заявила Полякова.

Также она прошлась по европейским устремлениям сограждан, подобрав к слову "Европа" звучную, но грубую рифму.

Потому что вы вместе с другими го...ми делаете вот такой развал, потому что никто не отвечает за свои действия. Ни те, ни эти. То есть я не могу почистить снег, потому что какие-то уроды оставили здесь свои тачки. И это все круговая порука. В Европу вы хотите? В ж...у вы хотите. Вы пока не изменитесь в башке своей, вас нигде не ждут", – сказала певица.

На высказывания Поляковой бурно отреагировали социальные сети. Причем, комментарии в целом оказались резко негативными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы