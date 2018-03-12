Дом Поляковой, в котором протекает крыша, находится в ведении Госуправделами

Подчеркнем, что, по данным редакции, дом Поляковой находится на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, и, таким образом, не входит в сферу ответственности столичной администрации.

"У меня в очередной раз течет крыша. К кому обращаться: к Кличко, к Порошенко? Потому что ЖЭК не работает, ничего не происходит. Обращаюсь в ЖЭК, меня посылают к чертовой матери уже 10 лет подряд, у них нету денег!" – написала певица.

Стоит отметить, что поскольку дом находится в ведении Госуправделами, Поляковой стоило бы направить свои жалобы в Администрацию Президента.

В своем видео артистка также рассказала, что из-за текущей крыши ей приходится постоянно переделывать ремонт.

"Каждый год я делаю в этой квартире ремонт, и каждый год я получаю одну и ту же хрень. Вот этот грибок, потеки, вот это все течет. Посмотрите на масштаб этого всего. Еще раз напоминаю – я летом делала ремонт. Посмотрите, что здесь творится. Чтобы сделать ремонт в этой квартире мне нужно примерно 200 тыс. долларов", – отметила Оля Полякова.

Также в ролике певица позволила себе нецензурно выразиться в адрес киевлян.

"Дорогие жильцы моего дома, хорошие вы люди, конечно. Вам повесили объявление – уберите машины, чтобы можно было почистить снег. Но ваши машины так и стоят. Так будьте готовы, что сегодня их разобьют, потому что вы пи...сы", – заявила Полякова.

Также она прошлась по европейским устремлениям сограждан, подобрав к слову "Европа" звучную, но грубую рифму.

Потому что вы вместе с другими го...ми делаете вот такой развал, потому что никто не отвечает за свои действия. Ни те, ни эти. То есть я не могу почистить снег, потому что какие-то уроды оставили здесь свои тачки. И это все круговая порука. В Европу вы хотите? В ж...у вы хотите. Вы пока не изменитесь в башке своей, вас нигде не ждут", – сказала певица.

На высказывания Поляковой бурно отреагировали социальные сети. Причем, комментарии в целом оказались резко негативными.