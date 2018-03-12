Будинком Полякової, в якому протікає дах, завідує Держуправління справами

Відзначимо, що, за даними редакції, будинок Полякової перебуває на балансі Державного управління справами, що підкоряється безпосередньо Президентові, і, таким чином, не входить в сферу відповідальності столичної адміністрації.

"У мене в черговий раз тече дах. До кого звертатися: до Кличка, до Порошенка? Тому що ЖЕК не працює, нічого не відбувається. Звертаюся до ЖЕКу, мене посилають до бісової матері вже 10 років поспіль, у них немає грошей!" - написала співачка.

Варто зазначити, що оскільки будинок перебуває на балансі Держуправління, Поляковій варто було б спрямувати свої скарги в Адміністрацію Президента.

У своєму відео артистка також розповіла, що через дірявий даху їй доводиться постійно робити ремонт.

"Щороку я роблю в цій квартирі ремонт, і щороку я отримую одну і ту ж хрінь. Ось цей грибок, потьоки, ось це все тече. Подивіться на масштаб... Ще раз нагадую - я влітку робила ремонт. Подивіться, що тут діється. Щоб зробити ремонт в цій квартирі мені потрібно приблизно 200 тис. доларів", - зазначила Оля Полякова.

Також в ролику співачка дозволила собі нецензурно висловитися на адресу киян.

"Дорогі мешканці мого будинку, хороші ви люди, звичайно. Вам повісили оголошення - приберіть машини, щоб можна було почистити сніг. Але ваші машини так і стоять. Так будьте готові, що сьогодні їх розіб'ють, тому що ви пі ... си" , - заявила Полякова.

Також вона пройшлася по європейським прагненням співгромадян, підібравши до слова "Європа" звучну, але грубу риму.

"Адже ви разом з іншими го...ми робите ось такий безлад, тому що ніхто не відповідає за свої дії. Ні ті, ні ці. Тобто я не можу почистити сніг, тому що якісь виродки залишили тут свої тачки. І це все кругова порука. В Європу ви хочете? В ж...у ви хочете. Ви поки не змінитеся в голові своїй, вас ніде не чекають", - сказала співачка.

На висловлювання Полякової бурхливо відреагували соціальні мережі. Причому, коментарі в цілому виявилися різко негативними.