Буданов: наступление россии затянулось, дальше оно пойдет на спад

Основной напор армии рф скоро завершится из-за потери наступательного потенциала, который обычно длится не более двух месяцев согласно опыту десятилетней войны. Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

За полтора-два месяца основной напор (армии рф - ред.) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Практика 10-летней войны показывает, что наступательный потенциал любая сторона более двух месяцев не вытягивает. Наступательные операции рф приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад. Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся - говорит Буданов.

Он подчеркнул, что многое зависит от нас самих - выберем ли мы пассивное ожидание, позволяя ситуации повториться через несколько месяцев, или же возьмемся за активные действия, чтобы опередить события.

Напомним

Ранее начальники ГУР МОУ Кирилл Буданов, комментируя ситуацию на фронте и сдерживание наступления российских войск заявил, что никакого Армагеддона не будет, но ситуация достаточно сложная.