Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times
Киев • УНН
Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) с 2016 года начало подготовку элитного украинского спецназа "Отряд 2245". В его состав вошел и действующий начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Украинский военачальник отличился своей смелостью и рискованными операциями в тылу врага. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.
Детали
Элитный "Отряд 2245" занимался захватом российских дронов и средств связи. Их передавали техникам ЦРУ, чтобы те взламывали вражеские системы шифрования.
Издание пишет об одной из самых смелых операций, в которой участвовал Буданов. Якобы он переоделся в военную форму российской армии и провел десантников на надувных лодках через узкий пролив. Они высадились в Крыму.
Однако российский спецназ их уже ждал. Украинские воины вступили в бой и убили нескольких бойцов. Среди них был сын генерала.
После этого украинские спецназовцы вернулись к береговой линии и отплыли к территории, которая была под контролем Украины. На это у них ушло несколько часов.
По данным издания, американское ведомство обучало украинских шпионов. Далее они продолжили свою деятельность в разных странах: в России и европейских государствах, на Кубе. Их отправляли туда, где было замечено большое присутствие агентуры РФ.
Издание отмечает, что между офицерами ЦРУ и украинскими военными завязались настолько прочные отношения, что американцы не оставили Украину накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.
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Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times
Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.
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