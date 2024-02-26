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Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 03:45  •  6110 просмотра

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Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) с 2016 года начало подготовку элитного украинского спецназа "Отряд 2245". В его состав вошел и действующий начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Украинский военачальник отличился своей смелостью и рискованными операциями в тылу врага. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Элитный "Отряд 2245" занимался захватом российских дронов и средств связи. Их передавали техникам ЦРУ, чтобы те взламывали вражеские системы шифрования.

Издание пишет об одной из самых смелых операций, в которой участвовал Буданов. Якобы он переоделся в военную форму российской армии и провел десантников на надувных лодках через узкий пролив. Они высадились в Крыму.

Однако российский спецназ их уже ждал. Украинские воины вступили в бой и убили нескольких бойцов. Среди них был сын генерала.

После этого украинские спецназовцы вернулись к береговой линии и отплыли к территории, которая была под контролем Украины. На это у них ушло несколько часов.

По данным издания, американское ведомство обучало украинских шпионов. Далее они продолжили свою деятельность в разных странах: в России и европейских государствах, на Кубе. Их отправляли туда, где было замечено большое присутствие агентуры РФ.

Издание отмечает, что между офицерами ЦРУ и украинскими военными завязались настолько прочные отношения, что американцы не оставили Украину накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.

The New York Times: директор ЦРУ тайно посетил Украину26 февраля 2024, 00:16 • 13370 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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tsentralnoe-razvedivatelnoe-upravlenieЦентральное разведывательное управление
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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ukrainaУкраина
Буданов був одним з офіцерів українського спецназу, якого готувало ЦРУ – The New York Times
Budanov was one of the Ukrainian special forces officers trained by the CIA - The New York Times
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Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.

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