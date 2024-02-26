Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) с 2016 года начало подготовку элитного украинского спецназа "Отряд 2245". В его состав вошел и действующий начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Украинский военачальник отличился своей смелостью и рискованными операциями в тылу врага. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Элитный "Отряд 2245" занимался захватом российских дронов и средств связи. Их передавали техникам ЦРУ, чтобы те взламывали вражеские системы шифрования.

Издание пишет об одной из самых смелых операций, в которой участвовал Буданов. Якобы он переоделся в военную форму российской армии и провел десантников на надувных лодках через узкий пролив. Они высадились в Крыму.

Однако российский спецназ их уже ждал. Украинские воины вступили в бой и убили нескольких бойцов. Среди них был сын генерала.

После этого украинские спецназовцы вернулись к береговой линии и отплыли к территории, которая была под контролем Украины. На это у них ушло несколько часов.

По данным издания, американское ведомство обучало украинских шпионов. Далее они продолжили свою деятельность в разных странах: в России и европейских государствах, на Кубе. Их отправляли туда, где было замечено большое присутствие агентуры РФ.

Издание отмечает, что между офицерами ЦРУ и украинскими военными завязались настолько прочные отношения, что американцы не оставили Украину накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.

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