Буданов був одним з офіцерів українського спецназу, якого готувало ЦРУ – The New York Times
Київ • УНН
Газета The New York Times повідомила, що Кирило Буданов, нинішній керівник Головного управління розвідки України, був одним з українських спецпризначенців, підготовлених ЦРУ, і брав участь у зухвалих операціях в тилу ворога в Криму.
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) з 2016 року розпочало підготовку елітного українського спецназу "Загін 2245". До його складу увійшов і чинний начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов. Український воєначальник відзначився своєю сміливістю та ризикованими операціями у тилу ворога. Про це повідомляє видання The New York Times, передає УНН.
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Елітний "Загін 2245" займався захопленням російських дронів та засобів зв’язку. Їх передавали технікам ЦРУ, щоб ті зламували ворожі системи шифрування.
Видання пише про одну з найсміливіших операцій, в якій брав участь Буданов. Нібито він переодягся у військову форму російської армії та провів десантників на надувних човнах через вузьку протоку. Вони висадились у Криму.
Проте російський спецназ на них уже чекав. Українські воїни вступили в бій і вбили кількох бійців. Серед них був син генерала.
Після цього українські спецназівці повернулися до берегової лінії та відпливли до території, яка була під контролем України. На це у них пішло кілька годин.
За даними видання, американське відомство навчало українських шпигунів. Далі вони продовжили свою діяльність у різних країнах: у Росії та європейських державах, на Кубі. Їх відправляли туди, де було помічено велику присутність агентури РФ.
Видання зазначає, що між офіцерами ЦРУ та українськими військовими зав’язалися настільки міцні відносини, що американці не залишили Україну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році.
The New York Times: директор ЦРУ таємно відвідав Україну26.02.24, 02:16 • 48918 переглядiв