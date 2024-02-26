Буданов був одним з офіцерів українського спецназу, якого готувало ЦРУ – The New York Times

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10230 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72158 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155880 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153418 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126549 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134262 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86003 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93428 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99024 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89784 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6464 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5248 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5498 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

19:11 • 4360 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4598 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153418 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224344 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373694 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309817 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3078 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15073 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31926 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28706 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126549 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Буданов був одним з офіцерів українського спецназу, якого готувало ЦРУ – The New York Times

Київ • УНН

 • 40739 перегляди

Газета The New York Times повідомила, що Кирило Буданов, нинішній керівник Головного управління розвідки України, був одним з українських спецпризначенців, підготовлених ЦРУ, і брав участь у зухвалих операціях в тилу ворога в Криму.

Буданов був одним з офіцерів українського спецназу, якого готувало ЦРУ – The New York Times

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) з 2016 року розпочало підготовку елітного українського спецназу "Загін 2245". До його складу увійшов і чинний начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов. Український воєначальник відзначився своєю сміливістю та ризикованими операціями у тилу ворога. Про це повідомляє видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

Елітний "Загін 2245" займався захопленням російських дронів та засобів зв’язку. Їх передавали технікам ЦРУ, щоб ті зламували ворожі системи шифрування.

Видання пише про одну з найсміливіших операцій, в якій брав участь Буданов. Нібито він переодягся у військову форму російської армії та провів десантників на надувних човнах через вузьку протоку. Вони висадились у Криму.

Проте російський спецназ на них уже чекав. Українські воїни вступили в бій і вбили кількох бійців. Серед них був син генерала.

Після цього українські спецназівці повернулися до берегової лінії та відпливли до території, яка була під контролем України. На це у них пішло кілька годин.

За даними видання, американське відомство навчало українських шпигунів. Далі вони продовжили свою діяльність у різних країнах: у Росії та європейських державах, на Кубі. Їх відправляли туди, де було помічено велику присутність агентури РФ.

Видання зазначає, що між офіцерами ЦРУ та українськими військовими зав’язалися настільки міцні відносини, що американці не залишили Україну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

The New York Times: директор ЦРУ таємно відвідав Україну26.02.24, 02:16 • 48918 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Центральне розвідувальне управління
The New York Times
Головне управління розвідки України
Кирило Буданов
Крим
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46